اتفرج – فيديو جديد لرنا هويدي بعدسة خالد يوسف وبملابس شفافة

بيروت - أسيل الاحمر - لا تزال قضية خالد يوسف وأفلامه الإباحية مع بطلاته حديث الصحافة المصرية والعربية، لا سيّما بطلته الخامسة مذيعة الـ أم بي سي رنا هويدي التي سربت فيديوهاتها على السوشيال ميديا مع صور مقرفة أثناء معاشرتها لخالد يوسف.

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فيديو جديد انتشر لرنا هويدي بعدسة خالد يوسف، ظهرت بملابس حمراء شفافة، ترقص بإثارة وبشكل مقزز، وأكد ناشره بأنها رنا بملابس الداخلية ولا تخجل من نفسها.

وإن كانت فعلاً رنا هويدي بما أن الصورة ليست واضحة جداً، ألم تنتبه بأن خالد يصوّرها بشكل واضح؟