شاهد .. اوديكي فين ياصحة – ليلي زاهر جابت من الاخر : اتفرج

انت الان تتابع خبر اوديكي فين ياصحة – ليلي زاهر جابت من الاخر : اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر، صورتين لها ، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.وعلقت ليلى زاهر “ Gorgeous Laila! ”.

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وتصدر اسم ليلى أحمد زاهر خلال الساعات الماضية تريند محرك البحث جوجل بعد شائعة ارتباطها بالممثل الشاب تيام مصطفى قمر.

ورد الفنان الشاب تيام قمر على شائعات ارتباطه بالفنانة ليلى أحمد زاهر ، وذلك خلال برنامج أسألني الذي يذاع عبر قناة سي بي سي.

وقال تيام قمر : «بيطلع شائعات عن ارتباطي أنا وليلى أحمد زاهر ،علشان أنا وليلى أصحاب أوي وهي زي أختي الصغيرة وملك أختها كمان، فأكيد الناس هتحب تتكلم وتنشر أي حاجة”.

وتحدث تيام قمر عن تغييره مجال دراسته 6 مرات بدأها بالهندسة وذلك بسبب حبه للتمثيل ما دفعه في النهاية إلى الاتجاه لدراسة التمثيل لصقل موهبته.

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