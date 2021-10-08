شاهد .. صاروخ يدوخ – ميرهان حسين سحقت رانيا يوسف وكشفت المستور : اتفرج

انت الان تتابع خبر صاروخ يدوخ – ميرهان حسين سحقت رانيا يوسف وكشفت المستور : اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفنانة ميرهان حسين، عن سبب ابتعادها عن الغناء وقالت ،”التمثيل خدني عن الغناء؛ لأن التمثيل بياخد وقت كبير جدا، ومحتاج مجهود كبير”.

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وأضافت ميرهان حسين “التمثيل غير الغناء تماما؛ الوقت اللي بتاخده كممثل لتحضيرك للشخصية من أول ما يجيلك الورق أو بيجيلك دور فتبدأ تشتغل عليه وبتحضر للدور وتدخل تصور”.

وتابعت ميرهان حسين “التصوير عدد ساعاته طويله جدا، فهو بياخذ من وقت الفنان ومجهوده أكثر من الغناء”.وأكدت ميرهان حسين “أنا من النوع اللي بركز في حاجه واحده معرفش افكر في حاجتين، وأنا قعدت وقت طويل في التمثيل وركزت فيه”.

أكدت ميرهان حسين “بسمع حاجات كتير؛ ولكن التمثيل هو اللي كان معطلني فهرجع تاني للغناء ،و أتمني خوض تجربه عمل مسرحي وبه عناء ، لان ذلك سيجمع بين التمثيل والغناء”.

وعن كواليس مشاركتها مع النجم محمد رمضان في مسلسل ابن حلال الذي عرض منذ سنوات وحقق نجاحا كبيرا، قالت ميرهان حسين :” مسلسل ابن حلال نجح نجاحا غير متوقع وغير طبيعي وانا مكنتش متخيلة إنه هاينجح بالشكل ده “.

وأضافت ميرهان حسين :” كانت أول تجربة بطولة لمحمد رمضان ،وكنت خايفة من دوري إني طالعة مدمنة ؛ وبدأت اشوف رد فعل من الناس كان غير طبيعي علي المسلسل ويمكن مفيش حاجة عملتها لحد النهاردة نجحت زي مسلسل ابن حلال “.

وتابعت ميرهان حسين:” أحب أن أكرر التجربة مع محمد رمضان؛ مش بس علشان شاركته في مسلسل ابن حلال؛ ولكن لاني شوفته ممثل قوي “.

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