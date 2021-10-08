شاهد .. اتفرج جريمة تقشعر، لها الأبدان... فضحت أبوها بفيديو على الفيس بوك فأنهى حياتها بطريقة مروعة..والمفاجأة في غدر زوجها

انت الان تتابع خبر اتفرج جريمة تقشعر، لها الأبدان... فضحت أبوها بفيديو على الفيس بوك فأنهى حياتها بطريقة مروعة..والمفاجأة في غدر زوجها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - جريمة بشعة .. أب أقدم على قتل ابنته، لأنها فضحته بفيديو على الفيس بوك يكشف جميع جرائمه وتجارته فى الآثار وخطفه للأطفال وتقديمهم كقربان للجن فى المقابر والأماكن الأثرية، ما جعل الأب يهددها ويتوعدها.

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المثير فى الموضوع أن زوجها عندما علم بتهديدات والدها لها، طلقها وتركها تواجه مصيرها بمفردها.

تلقى اللواء، ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية، لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد، محمد جلال زيدان، مأمور مركز الفيوم بعثور أحد المزارعين على جثة سيدة مذبوحة وغارقة في دمائها ومشوهة المعالم وسط الزراعات بقرية الحميدية الجديدة مركز الفيوم، كانت المفاجأة من واقع تحريات الرائد هيثم طلبة، رئيس مباحث مركز الفيوم بإشراف اللواء، ياسر صلاح مدير إدارة البحث الجنائي بالفيوم، والعميد حسام أنور الخبيري رئيس المباحث الجنائية بالفيوم والعقيد، أحمد جنيدي مفتش المباحث الجنائية بمركز الفيوم، وبعد تفريغ الكاميرات الخاصة بمداخل ومخارج القرية أن القاتل هو والدها، الذي قتلها لفضحه بفيديو على الفيس بوك، وكشفها تجارته الممنوعة، وتعديه عليها أكثر من مرة.

تزوجت الفتاة، وعاد الأب لشيطانه وهدد ابنته، ودفع زوجها لتطليقها .. فى هذه الفترة كانت الابنة قد وثقت تهديدات والدها على هاتفها المحمول، وسجلت بالصوت والصورة حكايتها مع والدها، ولم يعلم الأب، لكنها كانت تعلم أن والدها سيقوم بجريمته، فوثقت تفاصيل تجارة والدها فى الآثار وخطفه بمعاونة آخرين للاطفال، وقتلهم كقربان للجن فى المقابر والأماكن الأثرية، وغضب والدها بعد أن نشرت ابنته ذلك الفيديو على صفحتها الشخصية على الفيس بوك، فاستأجر مسجلين خطر، وخطفوها من القاهرة وعادوا بها إلى الفيوم، وذبحوها وألقوا جثتها فى الأراضي الزراعية بقرية الحميدية، الجديدة وفروا هاربين.

وتمكنت قوات الأمن من القبض على الجناه وتحرر محضر3214لسنة 2021 إداري مركز الفيوم بمعرفه العقيد، أحمد سيف نائب مأمور مركز الفيوم بالواقعة وقررت النيابة العامة حبسهم 4أيام على ذمة التحقيق والتصريح بدفن الجثة.85883043