شاهد .. أوصت بأن تدفن بجوار قبر عبدالحليم حافظ.. قصة حب العندليب وزبيدة ثروت التي لم تكتمل!

انت الان تتابع خبر أوصت بأن تدفن بجوار قبر عبدالحليم حافظ.. قصة حب العندليب وزبيدة ثروت التي لم تكتمل! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/08 الساعة 12:00 مساءً | (هبه الوهالي)

كثيرة هي تلك القصص والروايات التي تتحدث عن حياة فنان الأجيال عبدالحليم حافظ، وبالتحديد عن قصة حبه الوحيدة، حبه لفاتنة المعاد وجميلة الشاشة زبيدة ثروت، الذي يحاول "احداث نت"، تسليط الضوء عليها وعلى علاقتها بالعندليب.



ولدت الفنانة زبيدة احمد في 1940، في محافظة الإسكندرية، وكان أبوها لواء في جيش الإمام فاروق، وأمها من العائلة الملكية، وجدها سلطان حسين كامل من أسرة محمد علي.68252868

ودخلت التمثيل وهي في سن الطفولة حيث قدمت في مسابقات الجيل بصورة لها وأخذت المركز الاول في ملكة جمال الشرق، وعرفها الممثلين والمخرجين والمنتجين.



وكان الفنان يحيى شاهين أول ممثل حاول الذهاب إليها وعرض عليها التمثيل إلا أن الأب كان رافض فكرة الفن، لكن شاهين حاول اقناع الأب بأنها ستقدم رسالة إنسانية وممكن أن تصبح فنانة مشهورة، حتى اقتنع الأب بالفكرة.



وكان أول دور لها بفيلم "الملاك الصغير" مع يحيى شاهين وقدمت ايضا فيلم يوم من عمري مع الفنان الكبير عبدالحليم حافظ، حيث احبها عبدالحليم حتى إنه كان يريد الزوج منها فطلب يدها من والدها، إلا الأخير رفض عبدالحليم، وقال: "لن ازوج بنتي لمغنواتي".



وقالت زبيدة ثروت في احدى اللقاءات التلفزيونية، ان والدها لم يشعرها بأمر عبدالحليم، إلا بعد ما تزوجت واصبح لديها أربع بنات، من المنتج السوري صبحي فرحات، واضافت لو كنت اعلم أن عبدالحليم تقدم لها لكنت تزوجته.



كان أول زوج لها من المنتج السوري صبحي فرحان حيث أنها أكبر منه بعشرين سنة، وكانت وصيتها أنها تندفن بالقرب من قبر عبدالحليم حافظ، وبالمثل كانت وصية عبدالحليم حافظ أن يضعوا صورة زبيدة ثروت في قبره.

طلب صبحي فرحان من زبيدة ثروت، ان تنعزل عن الفن ووافقت على طلبة ولكنها عادة بعد سنتين، بعد أن سافر زوجها وغاب سنتين، ولم يكن لديها ما يكفي من المال حتى تتمكن من النفقة على بيتها وأولادها؛ واضطرت للرجوع للسينما ومثلت مع حسن يوسف، ولكن عند عودته من السفر طلقها زوجها.



بعد زواجها الثاني تزوجت من مهندس في الاسكندرية ولم تطول، وانفصلا، وبعد الطلاق انتشرت شائعة حول زواجها من كوافير لبناني اسمه نعيم حيث كان هناك صور وحكايات حول حبهما، ولكن الفنانة زبيدة نفت في مقابلة تلفزيونية تلك الاشاعات.



انتقلت الى العيش في امريكا وعندما عادت الى مصر بعد فترة، تزوجت بالزوج الرابع من شخص يدعى عمر ناجي وهو ممثل، ولكنه لم يكن من الطموحين للعمل الفني.68252868