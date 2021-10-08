شاهد .. كريم فهمي يفجر الانترنت ويفضح علاقة شقيقة أحمد بزوجتة هنا... اتفرج

انت الان تتابع خبر كريم فهمي يفجر الانترنت ويفضح علاقة شقيقة أحمد بزوجتة هنا... اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس -

نشر كريم صورةً جمعته بزوجته، ظهر يقبلها بلقطةٍ رومانسيّة غزت مواقع التواصل وحققت النسبة الأعلى من الإعجابات والتعليقات.38127501

نلاحظ حبّ كريم الكبير لحبيبة عمره التي لا تفارقه، يصطحبها بخياره كونه يحب مشاركتها كلّ تفاصيل حياته حتّى مهنته.

تهتم به كثيرًا وتختار له ملابسه ولا تغار من معجباته، وتفرحها نجاحاته، وعلاقاتها جيدة مع كلّ زملائه وزميلاته، لذا نحترمها ونحترم كريم الذي يقدّر امرأة مثلها.شقيق كريم أحمد فهمي علّق بشكل ساخر على الصورة: (كل عيش).

تعليقه الفكاهي جعل كريم يفضحه ليكتب: (يا راجل دانت بتبوس كلب هنا من بقوا)، بالإشارة منه إلى رومانسيته التي حاول إنكارها عبر تعليقه.

أحمد أيضًا يحب هنا كثيرًا لكنه لا يعبّر كشقيقه عن حبه الكبير لها عبر (السوشيال ميديا).إنما يبقى دائمًا معها ويدعمها بكل مشاريعها، كما تفعل معه.

ربما لأنه يحب الاحتفاظ بمشاعره بينه وبينها بعيدًا عن العالم الافتراضي الذي تملأه الأكاذيب.

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