شاهد .. بعد أن أحرقت قلب والدها بتصريحات صادمة.. تعرف على بيزنس نور عمرو دياب!

انت الان تتابع خبر بعد أن أحرقت قلب والدها بتصريحات صادمة.. تعرف على بيزنس نور عمرو دياب! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/08 الساعة 01:00 مساءً | (هبه الوهالي)

"محدش بيصرف عليا" بتلك الكلمات ردت نور الابنه الكبرى للنجم الأشهر عربيا الفنان عمرو دياب، على سؤال أحد متابعي صفحتها في موقع "إنستجرام"، خلال محادثة لها عبر الفيديو، و أثار ردها الجدل مجددا حولها وحول علاقتها بوالدها.



نور في ردها على الأسئلة التي وجهت لها عبر صفحتها في موقع "إنستجرام"، قالت :"لم أحصل على أي مبالغ مادية من والدي أو والدتي، أنا عصامية محدش بيصرف عليا، بحب الاعتماد على نفسي ولا أحب الاتكاء على غيري حتى إن كان الآخر هو والدي أو والدتي".28444898

وحسب ما سبق وقالت في حوارات سابقة لها، درست نورالعديد من التخصصات، من بينها البيولوجي في الجامعات المصرية، بالإضافة إلى تحضير ماجستير في التسويق، بالإضافة إلى دراسة إدارة أعمال ولغة الإشارة.



نور التي اقترب عدد متابعي صفحتها علي موقع إنستجرام ، من 500 ألف متابع من مختلف دول العالم، تعمل كمصممة وعارضة أزياء، ومدونة، إلى جانب التسويق.



وتتحدث نور 3 لغات، هي العربية، والإنجليزية، والإسبانية.28444898