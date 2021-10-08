شاهد .. طليقة وائل كفوري..تخرج عن صمتها وتشن هجوم على إنجي خوري!

انت الان تتابع خبر طليقة وائل كفوري..تخرج عن صمتها وتشن هجوم على إنجي خوري! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/08 الساعة 01:30 مساءً | (هبه الوهالي)

شنت أنجيلا بشارة، طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري، هجوماً على مشهورة السوشيال ميديا السورية انجي خوري، بسبب

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ظهورها مع وائل كفوري في صورة لهما من إحدى الحفلات.

وأثارت الصُورة غضب طليقته أنجيلا بشارة والتي قررت بدورها رفع دعوى تشويه سمعة ضد إنجي خوري.

وبثت إنجي خوري مقطع فيديو، لترد على أنجيلا وتتهمها بالغيرة على أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقالت خوري: "انجيلا حياتي ما كون أنا سبب طلاقك كمان، رح تلتجئي للقضاء، ومش معقول الغيرة، ما عم صدق، بس بتعرفوا لو أنا محلا يمكن كنت غيرة وفقعت".



وختمت خوري الفيديو وهي ترقص على أنغام أغنية وائل الأخيرة (البنت القوية).79525680