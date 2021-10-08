شاهد .. الملبن حضر. فيفي عبده ترقص بفستان جريء كاد يسقط ويكشف المستور!...اتفرج

انت الان تتابع خبر الملبن حضر. فيفي عبده ترقص بفستان جريء كاد يسقط ويكشف المستور!...اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - استعرضت الراقصة المصرية فيفي عبده، جسدها بفستان فاضح أثناء أداءها وصلة رقص جديدة عبر حسابها على (انستجرام).

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وظهرت فيفي عبده بالفيديو وهي ترتدي فستاناً بلا أكمام، ويكشف الجزء العلوي من جسدها بشكل فاضح، وكانت ترفع الفستان طوال فترة رقصها لأنه كاد يسقط أكثر من مرة.

ورقصت فيفي على أنغام أغنية (خطوة) لمصطفى حجاج، وعلقت: (خطوة يا صاحب الخطوة من الساحل الشمالي و ربنا يستر اسكوز مي).

وتعرضت الراقصة المصرية لهجوم من المتابعين الذين علقوا في البداية على رقصها في شارع عام، وجاء في التعليقات: (نفسي اعرف ليش بترقصي بالشوارع).

وكتب آخر: (والله يا فوفه كلنا بنحبك جدا بس والله انت لو احترمت نفسك هتبقى موضوعك الطف من كده بكثير).

وذكرها آخر بمرضها، وعقب: (بكرا ما تنسي ترتمي على تخت وتحكي يا رب اشفيني استحي على مكبرك واعملي اشي لا اخرتك ).

ونصحها آخر باللجوء إلى طبيب نفسي، وقال: (ما تعقلي ياست واتقي الله في نفسك الدنيا مش دايمة يافيفي عيب ألي بتعمليه ده.

روحي لدكتور نفسي يعالجك لإنك مش متقبله انك كبرتي وجسمك باظ وسنك ما يسمح بالمراهقة المتأخرة الي انتي عيشاها دي، لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم).

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