شاهد .. العراقيه نور ستارز ..انتهى الهدوء وحان وقت العاصفه وماذا تخبئ لجمهورها من مفاجأة!

انت الان تتابع خبر العراقيه نور ستارز ..انتهى الهدوء وحان وقت العاصفه وماذا تخبئ لجمهورها من مفاجأة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/08 الساعة 02:30 مساءً | (هبه الوهالي)

شاركت اليوتيوبر العراقية نور ستارز جمهورها بصور جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”.



وكشفت العراقية نور من خلال الصورة بأنها تحضر مفاجئة جديدة لجمهورها.38068380



كما وعلّقت نور على الصور قائلة: “خلص الهدوء وحان وقت العاصفة !! جاهزين للمفاجأة حمسوني بالتعليقات؟”.

كما وعبّر المتابعون والجمهور عن اعجابهم بالصورة، وكذلك عن تشوّقهم للمفاجأة.



وقال أحد المتابعين :”عايزين نعرف المفاجئه نور”، فيما علقت إحدى المتابعات قائلة :” يلا نور انتي قدها و اكتر “.



على صعيد آخر كانت أهدت ستارز، والدتها منزل جديد تعبيراً عن حبها وتقديرها لمساندتها في الوصول لحلمها.



حيث نشرت صورة لوالدتها وهي تجلس على “كرسي متحرك” أمام المبنى الذي اشترت فيه منزلها.



وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.

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