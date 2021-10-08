شاهد .. القيصر كاظم الساهر يثير جدلا واسعا بسبب تغير ملامحه..لن تصدق كيف تغير شكله!؟

انت الان تتابع خبر القيصر كاظم الساهر يثير جدلا واسعا بسبب تغير ملامحه..لن تصدق كيف تغير شكله!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/08 الساعة 03:00 مساءً | (هبه الوهالي)

هَنأ المطرب العراقي كاظم الساهر الشعب المصري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام بمناسبة احتفالات شهر أكتوبر، وتعرض لهجوم حاد من قبل الجمهور الذين

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اعتبروا أنه غالبا ما يهمل المناسبات الرسمية العراقية بالمقابل يحرص دائما على توجيه رسائل التهنئة لكافة البلدان الأخرى.



من جهة أخرى أثار شكل كاظم الساهر ردود فعل واسعة حيث أن العديد من التعليقات ركزت على تغير ملامحه وتسائلوا عن السبب وفيما إذا كان قد أجرى عمليات تجميل مثل شد وجه.



كانت التعليقات على النحو التالي: “احبك واحب اغانيك بس انت هم مقصر ويا بلدك مجاي نشوفك بالمناسبات تدز تهنئة” . ” يا غالي قبل يومين العيد الوطني العراقي شسالفتك يا غالي ليش هيج”

وأعربت متابعة مصرية عن سعادتها الكبيرة بهذه التهنئة قائلة: “بنحبك يا قيصر واحنا في مصر نقدرك جدا ونعشق فنك الراقي ووحشتنا في مصر وتسلم لنا علي التهنئة العزيزة والله يحفظ كل وطننا العربي العظيم”13328668