شاهد .. نوال الكويتية تثير الجدل بـ "الأبيض.. والجمهور تحاولين تقليد إليسا!

انت الان تتابع خبر نوال الكويتية تثير الجدل بـ "الأبيض.. والجمهور تحاولين تقليد إليسا! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/08 الساعة 02:00 مساءً | (هبه الوهالي)

جمهورها بصورة جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” بإطلالة بالأبيض.



وظهرت الفنانة الكويتية وهي ترتدي فستان أبيض، وأعطت ظهرها للكاميرا والفستان كان مفتوحاً عند الظهر لكن تمت تغطيته بقماش مخرّم.66249286



واعتمدت نوال قصة شعر القصير لحدود الكتفين فيما تركت يديها الاثنتين مرفوعتين قليلاً وكتبت على الصورة “نوال” بأحرف عربية وأجنبية.



كما لم تضح من الصورة إذا ما كانت الفنانة الكويتية تروج لعطرها الذي يحمل اسمها أم لعمل غنائي جديد.



وأعجب الجمهور والمتابعين بالصورة، حيث علق أحد المتابعين قائلًا :” أنيقة ورائعة دومًا”.



فيما قام أحد المتابعين بالمقارنة بين غلاف ألبوم الفنانة ​إليسا​ “صاحبة رأي”.



والذي ظهرت فيه الفنانة اللبنانية بقصة الشعر نفسها وفتحة الظهر والوقفة نفسها.

66249286