شاهد .. لن تصدق من هو حبيب انجي خوري ..اتفرج

انت الان تتابع خبر لن تصدق من هو حبيب انجي خوري ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تمّ تسريب خبر زواج الفنانة السورية إنجي خوري من خبير السوشال ميديا أحمد شحادة.

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وفي التفاصيل، فقد نشرت إحدى الصفحات التي تعني بأخبار المشاهير عبر انستغرام صورة لـ إنجي خوري مركبة مع صورة لـ أحمد شحادة، معلنةً عن قرب زواجهما.

وقالت مصادر اخبارية انها ستدخل القفص الذهبي قريبا ويدعى أحمد شحادة وخبير في مواقع التواصل الاجتماعي

من جهة أخرى ، كانت أثارت النجمة السورية انجي خوري ضجة واسعة بين المتابعين وذلك بعد نشرها صورة قديمة لها جمعتها بالفنان اللبناني وائل كفوري.

وظهرت انجي خوري في الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الخاصة على انستغرام وهي تلتقط صورة سيلفي مع وائل كفوري، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه:”يا الله شو اشتقت لهل الأيام عن جد هيدا الإنسان بحبه من قلبي.

الجدير بالذكر ان الناشطة السورية انجي خوري ، من مواليد عام 1997 بدأت شهرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تميزت بجرأتها واسلوبها الصادم في طرح محتواها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام ، حيث يتابعها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام أكثر من 1 مليون متابع.

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