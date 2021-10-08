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اتفرج بالصور .. مروة راتب قبل وبعد عمليات التجميل.. لن تتخيلوا الفرق!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/08 الساعة 06:34 مساءً | (خليج الجزيره)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للفنانة السورية الشهيرة مروة راتب قبل وبعد عمليات التجميل .

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وظهرت مروة راتب في الصورة القديمة قبل عمليات التجميل بجسد طبيعي ووجه مختلف، وشعر أسود، وعيون سوداء، فيما ظهرت في الصورة الآخرى بعد عمليات التجميل بتغير جذري في شكلها وبدت بخدود ومؤخرة منتفخرة وشفاف كبيرة .

 

 

وعلق المتابعين على صور مروة التي تداولوها معبرين عن صدمتهم من الاختلاف في شكلها قبل وبعد عمليات التجميل .

 

 

ومروة راتب هي ممثلة سورية ولدت في 5 فبراير 1991 تعيش في الإمارات.

 

وبدأت التمثيل في عام 2006 من خلال مسلسل جمرة غضى، حيث أدت شخصية فتون الفتاة الشقية واستطاعت تقديم الدور بنجاح على رغم من صغر سنها .

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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