انت الان تتابع خبر اتفرج بالصور .. مروة راتب قبل وبعد عمليات التجميل.. لن تتخيلوا الفرق! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/08 الساعة 06:34 مساءً | (خليج الجزيره)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للفنانة السورية الشهيرة مروة راتب قبل وبعد عمليات التجميل .

50543408

وظهرت مروة راتب في الصورة القديمة قبل عمليات التجميل بجسد طبيعي ووجه مختلف، وشعر أسود، وعيون سوداء، فيما ظهرت في الصورة الآخرى بعد عمليات التجميل بتغير جذري في شكلها وبدت بخدود ومؤخرة منتفخرة وشفاف كبيرة .

وعلق المتابعين على صور مروة التي تداولوها معبرين عن صدمتهم من الاختلاف في شكلها قبل وبعد عمليات التجميل .

ومروة راتب هي ممثلة سورية ولدت في 5 فبراير 1991 تعيش في الإمارات.

وبدأت التمثيل في عام 2006 من خلال مسلسل جمرة غضى، حيث أدت شخصية فتون الفتاة الشقية واستطاعت تقديم الدور بنجاح على رغم من صغر سنها .

50543408