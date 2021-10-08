شاهد .. مودل روز تثير الدهشه.. وتقرر السفر في رحالة سياحية إلى فضاء والجمهور مصدوم!

انت الان تتابع خبر مودل روز تثير الدهشه.. وتقرر السفر في رحالة سياحية إلى فضاء والجمهور مصدوم! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/08 الساعة 06:00 مساءً | (هبه الوهالي)

فاجأت عارضة الأزياء السعودية ​مودل روز، جمهورها ومتابعيها بفيديو قصير عبر موقع التواصل الاجتماعي بشرائها تذكرة سفر للفضاء.

​ وقالت في الفيديو القصير: “إننا أصبحنا اليوم قادرين على رؤية عالمنا الصغير، بحسب وصفها، من الأعلى”.91287551

ونشرت روز مجموعة من الصور التحضيرية وعلقت قائلة :”متحمسة جداً للإعلان عن رحلة رائعة ستغير حياتي والعالم”.

وأضافت :”لقد شاركت مع worldviewspace في محاولة لتشجيع الجميع للمشاركة من خلال السياحة الفضائية”.

وأضافت روز :”سنكون قادرين على رؤية كوكبنا الهائل بأكمله من الفضاء، ومعرفة مدى صغر حجمنا”.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو لـ روز، وهي تتلقى التذكرة الخاصة برحلتها، وقد ظهرت في غاية السعادة والحماس.

السعودية روز

وُلدت |14 أغسطس 1992، السعودية – )؛ عارضة أزياء سعودية، تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي عام 2013 بدأت نشاطها في عروض الأزياء وتوجهت لهذا المجال حيث كسبت شهرة واسعة فيه.

كما وحظيت على نسبة متابعين عالية، وتعتبر هي النسبة الأعلى من بين العارضات العربيات في الـ “انستغرام”,

وواسمها الحقيقي “روان عبد الله أبو زيد” ولدت في المنطقة الشرقية في السعودية، والدها من المدينة المنورة ووالدتها من حائل.

كما عاشت طفولتها في الشرقية، ثم انتقلت إلى الرياض

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