شاهد .. اتفرج بالصورة ..رهف القنون بالـ "هوت شورت" وبملامح مختلفة بعد خضوعها لعمليات تجميل، غيرت ملامحها

انت الان تتابع خبر اتفرج بالصورة ..رهف القنون بالـ "هوت شورت" وبملامح مختلفة بعد خضوعها لعمليات تجميل، غيرت ملامحها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الناشطة السعودية ​رهف القنون​ صورة جديدة لها على صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها بالهوت شورت وارتدت قميصاً مفتوحاً بشكل مبالغ فيه على منطقة الصدر.

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لكن اللافت تغيّر ملامحها بشكل واضح في هذه الصورة التي التقطتها وكأنها خضعت لبعض التعديلات التجميلية فتسائل البعض ان كانت قد خضعت لعمليات او ان ان هذه التعديلات جاءت على الصورة فقط عبر تقنية الفوتوشوب فقط.

وكانت رهف قد اغلقت خاصية التعليقات على الصورة خصوصاً بعد الهجوم الذي حصل عليها اثر نشرها فيديو وهي تقبل شابة قيل انها حبيبتها.

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