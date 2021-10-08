شاهد .. زوجة نجم طيور الجنة الوليد مقداد تتعرض للتنمر .. والسبب صادم!

انت الان تتابع خبر زوجة نجم طيور الجنة الوليد مقداد تتعرض للتنمر .. والسبب صادم! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/08 الساعة 07:00 مساءً | (هبه الوهالي)

على امتداد الساعات الماضية تداول مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لنجم طيور الجنة ​الوليد مقداد​ وزوجته نور غسان مقداد بعد زفافهما وهذا اثار جدل كبير.



حيث ظهرت نور وهي تضع أحمر شفاه قوي اللون على شفتيها، اضافة الى طريقة لفها الحجاب التي لطالما طالبها الجمهور منذ زواجها قبل فترة بتغييرها.12715595

وأشار البعض إلى ان الوليد وزوجته يشبهان بعضهما البعض، وربما يعود ذلك الى صلة القرابة البعيدة التي تجمعهما.12715595