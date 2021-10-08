شاهد .. مي العيدان.. تهاجم الممثله شجون الهاجري: هي قالت عن نفسها لقيطة!(فيديو)

انت الان تتابع خبر مي العيدان.. تهاجم الممثله شجون الهاجري: هي قالت عن نفسها لقيطة!(فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/08 الساعة 07:30 مساءً | (هبه الوهالي)

هاجمت الاعلامية الكويتية مي العيدان مواطنتها النجمة شجون الهاجري بسبب تصريحاتها الاخيرة.

64854088

بررت مي العيدان في حلقة امس من برنامج “كشف حساب” تعليقها على رقص شجون الهاجري في احد مشاهد مسلسل “ملاك رحمة” فقالت:.“اعتبروها اخوكم الصغير” مستدلة بتصريح سابق لشجون قالت فيه “انا بداخلي طفل ولد مو بنت”.

وردت على من يقولون ان شجون بعمر بناتها او حتى احفادها، قائلة:”44 سنة وهي عمرها 34 يعني معقول. انا كون حامل فيها وانا عندي عشر سنين بالمنطق والعقل”.

ونفت ان تكون قد قالت عن شجون انها لقيطة، قائلة “هي قالت عن نفسها لقيطة انا ما قلت عنها لقيطة وهذا مو ذنبها. هذا ذنب المسؤول عن هذا الشيء ولكن انا قلت وكنت واضحة لان هم في

دور الرعاية وفي شؤون الايتام يعلمونهم يقولون حق من يكبرهم بالعمر لو خمس سنوات ياما كنوع من التعويض العاطفي”

كشفت شجون منذ سنوات أنها يتيمة ولقيطة وتربت في دور الرعاية إلى أن تبناها والديها السيدة حياة والسيد مطر وقالت وقتها: “شجون قالت على صفحتها: أنا مرتاحة خلاص اليوم اقد

ر أقولكم ما في بعد أسرار بينا .. عرفتوا السر اللي كان ذابحني اني مو عارفه متى أقول .. نعم أنا من دور الرعاية الشؤون تبنتني أمي حياة و أبوي مطر، وربوني وعرفت و أنا عمر 13 سنة أني مو بنتهم يتيمة، لقيطة.. و الله سبحانه هو إلي كاتب هالشي و افتخر فيه والحمد لله أمي و ابوي ماقصرو معاي. والله يحفظهم لي و يشافيهم، وهدية رب العالمين لي انتوا.”64854088