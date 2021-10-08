شاهد .. الممثل قصي خولي يصدم الجمهور.. بعملية التجميل الأخيرة..لن تصدق كيف يبدو اتفرج!

انت الان تتابع خبر الممثل قصي خولي يصدم الجمهور.. بعملية التجميل الأخيرة..لن تصدق كيف يبدو اتفرج! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/08 الساعة 08:00 مساءً | (هبه الوهالي)

اثار الفنان السوري قصي خولي صدمة جماهيرية مؤخرا بعد ظهوره الاخير عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أحدث ظهور له.

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في التفاصيل ، نشر الفنان قصي خولي عبر حسابه الشخصي على تطبيق الانستجرام مقطع فيديو جديد له من آخر جلسة تصوير قام بها بستايل جديد.

وظهر بإطلالة صادمة وتغيير جذري على ملامحه بفيديو اثناء كواليس تصوير عمله الدرامي الجديد بعنوان " الوسم " بشعر طويل ولون بشرة سمراء وكتب قائلا " بلشنا الوسم الله ولي التوفيق "

عمله الجديد سيتضمن حبكة درامية فريدة من نوعها لا سيما ان الفنان قصي خولي عاش التجربة الاولى في الكتابة وسيتضمن العمل فكرته وكتابته للمرة الاولى.

من جهة أخرى ، ظهر الفنان قصي خولي مؤخرا في حفل توزيع جوائز الموريكس دور بإطلالة صدمت الجمهور بظهور نادر من أجل عمله الجديد الى جانب الفنانة نادين نجيم عن دورهم الأخير في شهر رمضلن بمسلسل 2020.

الجدير بالذكر ان الفنان السوري قصي خولي تألق هذا العام في السباق الرمضاني 2021 برفقة الفنانة اللبنانية نادين نجيم بمسلسل " 2020 " بدور صافي تاجر المخدرات والذي تصدر محركات البحث وحصد نجاحا كبيرا بأعلى عدد مشاهدات.

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