شاهد .. بشرى سارة لحلا الترك تم صدور الحكم النهائي بحضانتها.. ووالداها يتراشقان التعليقات على مواقع التواصل!

انت الان تتابع خبر بشرى سارة لحلا الترك تم صدور الحكم النهائي بحضانتها.. ووالداها يتراشقان التعليقات على مواقع التواصل! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/08 الساعة 10:30 مساءً | (هبه الوهالي)

رفضت محكمة محكمة التمييز في مملكة البحرين، قبول طعن منى السابر على حضانة ابنيها حلا الترك وشقيقها، والذي صدر من محكمة الاستئناف، ويعتبر الحكم نهائيًا ولم يعد قابلًا للطعن فيه.

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وانفعلت منى السابر بتعليقها عبر حسابها الرسمي على احد مواقع التواصل، على قرار المحكمة، وقالت: "ما أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد له يد في الموضوع، الدنيا دواره والله مارح ينسى عبده"، بينما احتفى طليق منى السابر، محمد الترك بهذا

القرار، كاتباً: "الحمدالله حمدا كثيرا بعد اكثر من 6 سنوات من النزاع على حساب مصلحة الاولاد وتضيع أكثر من 6 سنوات من حياتهم لاسباب المال والشهرة حكمت المحكمة بالعدل".

يذكر ان محمد الترك قد انفصل عن منى السابر بعد 10 سنوات من الزواج أسفرت عن ابنة وولدين، ليتم الانفصال بينهما، ويتزوج مرة اخرى من الفنانة المغربية دنيا بطمة، وانتقل الأبناء ما بين حضانة الأب والأم والجدة أكثر من مرة، تعرضوا خلالها للعديد من المشاكل والأزمات والمحاكم.72400984