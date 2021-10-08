شاهد .. بصور جريئة.. ميريام فارس تغضب جمهورها بما فعلته .اتفرج

انت الان تتابع خبر بصور جريئة.. ميريام فارس تغضب جمهورها بما فعلته .اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت النجمة اللبنانية ميريام فارس، الجدل في أحدث جلسة تصوير لها والتي ظهرت فيها بوضعيات جريئة.

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ووفق الصور التي نشرتها فقد ظهرت فارس، من أمام منزلها ببيروت بإطلالة رياضية باللون الأبيض، ممسكة بشنطة كبيرة مصنوعة من الفراء باللون الأصفر.

وكان لافتا في أحد الصور رفع مريام فارس رجلها لأعلى بشكل مثير، عرضها للانتقاد.

ويشار إلى أن ميريام فارس، طرحت مؤخرًا فيديو كليب أغنية “غدارة يا دنيا” من وثائقي “الرحلة” التي أطلقته منصة Netflix.

هذا ووثقت الفنانة فارس الخطوات الأولى لطفلها الثاني ديف الذي يحتفل في شهر أكتوبر الجاري بتمام عامه الأول.

ونشرت ميريام فارس فيديو لخطوات طفلها الأولى عبر «إنستجرام» وكاشفة عن وجهه وملامحه كاملة متخلية عن الخصوصية التي تحرص عليها وتفرضها على أطفالها، خاصة مع حفاظها على تلك الخصوصية مع طفلها الأكبر الذي لم يظهر بعد للجمهور.

ظهر طفلها الثاني في الفيديو وهو يخطو خطواته الأولى بترنح فيما يتابعه المحيطون به كي لا يسقط على الأرض.

وكانت ميريام فارس حكت كواليس فقدانها حملها الثاني قبل ولادة طفلها ديف بثلاث سنوات، وذلك في وثائقي أطلقته مؤخرًا.

وقالت فيه: “بـ7/7/2017 تأكد حبلي بمولودي الثاني ووقتها كان عندي مشاكل صحية جسمي ما تحمل الحمل وروحت حسيت كأن جزء مني راح حسيت بالذنب.”

وتابعت:”مع أنه مش ذنبي وحسيت بالاكتئاب والوحدة وشعور ما بيتوصف ما يحس به غير الست اللي بتمر بنفس الظروف من لحظتها بطل عندي هدف وحلم ووقفت مشاريعي الشخصية والفنية والأغاني اللي كنت بحضر لها وأنا من كل عمري بفصل بين حياتي الشخصية وعملي وما بسمح بتسرّب حياتي الشخصية لعملي.”

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