شاهد .. فضحته أمام الملأ .. بطل مسلسل طاش ماطاش في ورطة بعد تحرشه بفنانة أمريكية في السعودية ؟

انت الان تتابع خبر فضحته أمام الملأ .. بطل مسلسل طاش ماطاش في ورطة بعد تحرشه بفنانة أمريكية في السعودية ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/08 الساعة 11:30 مساءً | (هبه الوهالي)

حبيب الحبيب هو ممثل سعودي، من مواليد مدينة الرياض في 25 حزيران/يونيو عام 1976، وبدأ مسيرته الفنية بدور بسيط في مسلسل "​طاش ما طاش​"، وشارك بعدها في العديد من المسلسلات، حتى كوّن ثنائياً مع الممثل السعودي ​فهد الحيان​، وبعد عامين من المشاركة في مسلسل "غشمشم"، ظهر في مسلسل "كلنا عيال قرية".



ومن أهم المسلسلات التي شارك فيها "واي فاي"، "العاصوف"، "أقارب وتعالب"، "بيني وبينك 4"، "من الآخر"، "سيلفي"، "ستوديو 21"، "ممنوع التجول"، "مخرج 7"، "هايبرلوب" و"عوض أباً عن جد".57494920

تصنيفه ممثلاً كوميدياً قال حبيب الحبيب في مقابلة صحافية: "شعرت منذ البداية بأن لدي بضاعة وأدوات معينة تحتاج لتوظيف واستغلال جيدين، وأرى أني قد نجحت في ترويج هذه البضاعة

على المشاهد، ودليل ذلك تصنيفي كممثل كوميدي، فالمنتجون يتصلون بي يعرضون الأدوار الكوميدية علي كما أن لدي مخزوناً من "الكاريكترات" الكوميدية التي أستطيع تقديمها، وأنا راضٍ عن هذا التصنيف، ولكن لا يعني أنني لن أقدم أدواراً أخرى".



وأضاف: "الجمهور هو من يصنفني، ومن خلال آرائه التي تصلني وأجد أنني في الصف الأول، كما أني مقتنع بما وصلت إليه، ولكني أطمح إلى المزيد، وأسعى لأكون الرقم واحد بين هؤلاء النجوم".



كما أكد حبيب الحبيب أن محاولة إضحاك الجمهور أمر صعب؛ لأن المشاهد صار يدرك ما حوله، ومن السهل أن يغيِّر القناة؛ لذلك يبذل الفنانون جهدًا كبيراً لمحاولة تلبية ما يرغب فيه المشاهدون، وضمان مشاهدتهم لهم.



وكشف في حوارٍ له أن سبب نجاحه في تأدية أي دور عُرض عليه هو تقمُّصه الشخصية بالكامل، فيلعب مع النص ويتقمَّص الشخصية بناءً على الورق أمامه، ما جعله يتمكَّن في أعماله السابقة من أن يوصل رسالته.



الدراما ​السعودية​ أكد حبيب الحبيب في مقابلة صحافية أنه: "لدينا طفرة إنتاجية غير عادية في السعودية، وهي ظاهرة صحية، ف​الدراما السعودية​ باتت تسير بخطى صحيحة وناجحة تجاه الأفضل، ولكننا حتى الآن لم نصل إلى خط المنافسة

، ولن نتسيد إلا إذا كان هدفنا الجوهري النجاح وليس المادة، على ألا ننسى أن هناك أعمالاً محلية أوصلت الدراما السعودية إلى العالم العربي، مثل المسلسل الشهير "طاش ما طاش".57494920