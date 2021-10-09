شاهد .. وجه شاحب وملامح غريبة.. ظهور "مفزع" للفنان كاظم الساهر

انت الان تتابع خبر وجه شاحب وملامح غريبة.. ظهور "مفزع" للفنان كاظم الساهر والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وجه الفنان العراقي كاظم الساهر رسالة إلى المصريين والجيش المصري بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر لعام 1973.

54191832

جاء ذلك في مقطع فيديو بثه كاظم الساهر على حسابه بموقع تويتر إلا أنه ظهر بملامح غريبة ووجه شاحب، حيث لاحظ عليه المتابعين تبدل ملامحه، حتي أن البعض ظن في استخدام كاظم لـ"فلتر" اثناء تصوير الفيديو، كما ذهب اخرون انه مريض خلال تلك الفترة.وقال الفنان الشهير: "إخوتي أحبتي في أم الدنيا مصر بمناسبة انتصارات أكتوبر تهنئة من القلب للشعب العظيم ولجيشه الباسل ولقيادته الحكيمة، دمتم دائمًا بمحبة وسلام.. صديقكم كاظم الساهر".

واحتفل المصريون بالذكرى الـ48 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر عام 1973، تلك الحرب التي تمثل الانتصار الأعظم في تاريخ مصر، التي لم تكن مجرد حرب عابرة في تاريخ العسكرية المصرية المليئة والحافلة بالبطولات، بل كانت حدثًا فريدًا من نوعه أثار العالم أجمع؛ فقد شهد يوم السادس من أكتوبر أكبر الانتصارات المصرية والعربية، وتمكن المصريون حينها من عبور قناة السويس، أكبر مانع مائي فى العالم، وتحطيم دفاعات خط بارليف الحصينة، وتلقَّى العدو ضربة قاسية تحطمت فيها أسطورة الجيش الذي لا يقهر.54191832