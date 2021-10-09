شاهد .. مفاجأه تهز الوسط الفني الممثله نادين نجيم "سأبتعد عن الفن" والجمهور في صدمه(فيديو)

انت الان تتابع خبر مفاجأه تهز الوسط الفني الممثله نادين نجيم "سأبتعد عن الفن" والجمهور في صدمه(فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/09 الساعة 01:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

فاجأت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، جمهورها ومتابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” في فيديو تعلن ابتعادها عن الفن.

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وقالت نادين “إنها ستغيب لفترة ليست بالطويلة، وسيقتصر تواجدها على بعض الإطلالات فهناك أمور لا تستطيع الابتعاد عنها بشكل نهائي”.

وأوضحت أن قراراها يأتي من أجل التركيز على مشروعها الخاص، والذي بدأت بالتحضير له مؤخراً.

وطلب الفنانة اللبنانية نسيب، من متابعيها الدعاء لها بالتوفيق في هذا المشروع الجديد، وأن تعجبهم الفكرة التي تعمل عليها.

ويأتي إعلان اللبنانية نادين، عن ابتعادها عن الفن لفترة محدودة، وذلك بعد عرض آخر حلقة من عملها الأخير “صالون زهرة”.



وأضافت اللبنانية نادين، :”إنها متحمسة جدا نتيجة هذا المشروع الجديد، وذلك لأنها كانت تحلم منذ وقت طويل بأن يكون لديها عمل مستقل”.

وتابعت :” وكذلك علامة تجارية خاصة بها”.

وأشارت إلى أنها تفكر دائماً بمتابعيها وباحتياجاتهم وبالأشياء التي تسهل لهم حياتهم.

ونوهت بأنها بالتالي فهي تعتبر أن مشروعها هو هدية منها لجمهورها، حتى يشعروا بأنها معهم دائماً وفي كل مكان.





وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، وذلك من خلال إعادة نشر فيديو نجيم، وأعربوا عن سعادتهم بالخبر.

كما وتمنوا لها التوفيق في مشروعها الجديد وفي كل خطواتها القادمة، طالبين منها عدم الغياب لفترة طويلة عن الساحة الفنية وعن مواقع التواصل الاجتماعي.

آخر أعمال الممثلة نجيم

ويعرض حالياً مسلسل “​صالون زهرة​” لنادين وشاركت فيه إصابتها وما حصل معها بإنفجار 4 آب العام الماضي10394173