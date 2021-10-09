شاهد .. كنده حنا تنفجر انوثتها بفستانها العصري مكشوف الصدر..وتتعرض لانتقادات واسعة بسبب اطلالتها الجريئه!(صورة)

انت الان تتابع خبر كنده حنا تنفجر انوثتها بفستانها العصري مكشوف الصدر..وتتعرض لانتقادات واسعة بسبب اطلالتها الجريئه!(صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/09 الساعة 12:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

شاركت الفنانة السورية كنده حنا، جمهورها ومتابعيها صور جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” ظهرت بإطلالة جديدة مختلفة.

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وظهرت الفنانة كمده وهي ترتدي فستانا ملونا دون أكمام مع فتحة من ناحية الساق، واعتمدت تسريحة شعر الجدايل

وكتبت في تعليقها: “‎الابتسامة من القلب بتحسسنا بشعور حلو و بتدل على التهذيب ومحبة الآخرين بحبكم كلكم”.



وعرّض الفستان حنا لعدد من التعليقات الساخرة بسبب القماش الذي جاء يشبه قماش البساط والسجاد.

وعلقت إحدى المتابعات :”الابتسامة ما بتفارقك عارفين بس من وين سارقة حصير الزير سالم؟”.

فيما قال أحد المتابعين :”فستان مو حلو و لوك مو حلو وكتير صايرة تتعري”.

وفي تعليق آخر: ” هلق انتي احلا منك مافي بس بهل فستان حاسك لابسه مو فستان حاسك لابسه حصيره”.

كما وفي وقت سابق، نشرت صورة لها عبر حساباها “انستغرام”، وهي تمارس هواية الرسم.41522455