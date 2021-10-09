شاهد .. دنيا بطمة تثير الجمهور وتتمادى وتنشر صورا جديدة وتعلق: انا أنيقة!

انت الان تتابع خبر دنيا بطمة تثير الجمهور وتتمادى وتنشر صورا جديدة وتعلق: انا أنيقة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/09 الساعة 02:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت النجمة المغربية دنيا بطمة، اليوم السبت، صورة جديدة عبر خاصة “الستوري” موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”.



وظهرت الفنانة المغربية بطمة، وهي ترتدي فستان أبيض اللون، فيما اعتمدت على وضع ماكياج متسوط.64000150



وعلقت على الصورة التي نشرتها عبر “الستوري” (ترقبوا تفاصيل أناقتي بأروع حفل”.

وفي وقت سابق، شاركت المغربية بطمة، صورة جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”.



وظهرت الفنانة المغربية بطمة بصور جديدة أثارت الجدل في أحدث صور، حيث وارتدت النجمة المغربية فستان قصير باللون السماوي.

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