شاهد .. إيمي سمير غانم.. دلال عبد العزيز لقيتها على باب جامع واسمها الحقيقي "أمل" وطلبت الطلاق في ليلة الدخلة!

انت الان تتابع خبر إيمي سمير غانم.. دلال عبد العزيز لقيتها على باب جامع واسمها الحقيقي "أمل" وطلبت الطلاق في ليلة الدخلة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/09 الساعة 03:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

استطاعت الفنانة إيمي سمير غانم في وقت قصير أن تصبح من أشهر نجمات الوسط الفني بعد تميزها بخفة ظلها وتلقائيتها وعفويتها في أعمالها وأيضًا في حياتها الخاصة.



لفتت إيمي الأنظار إليها منذ بداية ظهورها على خشبة المسرح، برفقة والدها الفنان المصري سمير غانم ووما ساعدها على دخول عالم الفن، هو نشأتها داخل بيت فني فقد شاركت كبار النجوم بمصر وبالوطن العربي بأدوار مميزة.89199958

اسمها الحقيقي

شخصيتها غير شخصية شقيقتها الكبرى دنيا واسمها الحقيقي هو “أمل” وهي خريجة كلية إدارة الأعمال من المودرن أكاديمي ولكنها غيّرت المجال.



اتجهت إيمي إلى الفن بعدما نما حب التمثيل بداخلها وخاصة مع نشأتها في بيئة فنية، فاتجهت إلى العمل مع والدها بدايةً من خلال المسرح.



تعبها النفسي

قالت الفنانة إيمي سمير غانم في تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر إنها تعاني منذ طفولتها بسبب عدم قرب الشبه بينها وبين والدتها، من حيث الملامح ولون البشرة.



وأضافت أن والدتها كانت تقول لها دائمًا: «إحنا لقيناكي على باب جامع»، فتسببت هذه المقولة بتعب نفسي لها وهي طفلة، حيث كانت لا تكف عن البكاء.

مواقف طريفة مع زوجها

في 4 نوفمبر عام 2016، تزوّجت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم مع صديقها بالوسط الفني والذي شاركته عدد من الأعمال الفنية الناجحة الفنان المصري حسن الرداد.



كشف الفنان حسن الرداد، في لقاء تليفزيوني، عن المواقف الطريفة بينه وبين زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، في أول يوم زفاف لهما.

طلب الطلاق وحكى الرداد: “بعد انتهاء الزفاف وأثناء استقلالنا الطائرة مزحت مع إيمي، فانفعلت وطلبت إيمي مني الطلاق لأنها لا تحب المزاح خارج المنزل”



وشاركت إيمي عدد كبير من أشهر نجوم الفن بمصر وبالوطن العربي، واستطاعت رغم صغر سنها أن تحـ.فر اسمها في تاريخ الفن.



ومن أبرز الأفلام التي شاركت فيها إيمي وتوّجت بالنجاح الباهر كان فيلم “عسل أسود”، “سمير وشهير وبهير”، “بلبل حيران”، “سيما على بابا”، “إكس لارج”، “18 يوم”، “عش الزوجية”.



أشهر أعمالها ومن أبرز المسلسلات التي شاركت فيها إيمي منذ دخولها لعالم التمثيل، مسلسل “رست هاوس” عام 2008، و”الهاي سكول” 2008، “خاص جدًا” 2009، “بوجي وطمطم” 2009.89199958