شاهد .. بعد إعلانه أنه "حامل من نانسي عجرم".. حفيد عمر الشريف يشعل الجدل مجدداً بإعلان صادم... اتفرج

انت الان تتابع خبر بعد إعلانه أنه "حامل من نانسي عجرم".. حفيد عمر الشريف يشعل الجدل مجدداً بإعلان صادم... اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثار عمر الشريف جونيور حفيد الممثل المصري الراحل عمر الشريف والممثلة المصرية الراحلة فاتن حمامة بلبلة كبيرة بسبب إعلان دعمه لـ اسرائيل علناً.

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أثار عمر الشريف جونيور حفيد الممثل المصري الراحل عمر الشريف والممثلة المصرية الراحلة فاتن حمامة بلبلة كبيرة بسبب إعلان دعمه لـ اسرائيل علناً.

وجاء إعلان حفيد عمر الشريف دعمه لـ اسرائيل، من خلال نشره عبر خاصية القصص المصورة عبر صفحته الخاصة على انستغرام منشور عبر فيه عن سعادته لعودة الطيران المصري الى ​تل أبيب​ في اسرائيل وعلق بحمامة السلام.

كما انه دعم الدراما الاسرائيلية من خلال منشور لمسلسل سيبدأ عرضه ووضع Location او مكان نشر المنشور منطقة تل أبيب وكتب بلغتهم.

أثار حفيد الفنان العالمي عمر الشريف الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشر صورة تظهر حمل الشاب الذي دائماً ما يحدث ضجة كبيرة.

حمل حفيد عمر الشريف أثار جدلاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي المعروف بمثليته الجنسية، بعد أن نشر فيديو لشاب يقوم بحركات راقصة، ومن شدّة إعجابه بهذا الشاب، أرفق الشريف تعليقاً قال فيه: “أنا حامل.

الأمر أثار ضجة واسعة على أنه حامل ليعود ويخرج عن صمته ويوضح الأمر عبر صفحته على إنستغرام.

حفيد عمر الشريف رد على هذه الأخبار ساخراً منها وقال: “لقد اكتسبت المزيد من الوزن خلال فترة كوفيد”.

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