انت الان تتابع خبر حلا الترك تصدم الجميع بصورة دون مكياح وجمهورها في دهشة وذهول .. شكلها تغير تماما - اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/09 الساعة 02:35 صباحاً | (خليج الجزيره)

تفاجأ جمهور الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، بصورة لها على طبيعتها بدون مساحيق تجميل أو فلاتر وبرامج تعديل الصور.

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حلا الترك ظهرت في الصورة التي نشرتها عبر خاصية (الستوري) في حسابها على (انستجرام)، مع الفنان المغربي سعد المجرد أثناء لقاءهما في إحدى صالونات التجميل الشهيرة في دبي.

وظهر سعد المجرد يحتضن حلا التي كانت ترتدي تيشرت برتقالي فضفاض، وتركت شعرها منسدلاً على جانب كتفها، وشبهها الكثيرون بوالدتها منى السابر.

في حين ارتدى المجرد قميص تاي داي أزرق ووردي، واعتمر قبعة رياضية.

ولم يعرف هل كان لقاء الفنانان صدفة أم مرتب له وسيجمعهما عمل فني قادم، لكن اللافت كان شبه حلا الترك الكبير بوالدتها.

إلى ذلك، فاجأت الكويتية منى السابر، متابعيها في يوليو الماضي بظهور أعلنت فيه انتهاء قضيتها مع ابنتها حلا الترك، وإسدال الستار عليها بحكم نهائي بعدما أثارت هذه القضية جدلا كبير الفترة الماضية.

وعبر منشور طويل كشفت منى السابر مصير قضيتها مع ابنتها الفنانة حلا الترك، وذلك بعد انتهاء مدة المهلة الثانية التي منحها القضاء البحريني لها لتجمع المبلغ المتنازع عليه، والذي قيمته 20 ألف دينار بحريني أي ما يقارب 53 ألف دولار.

وأكدت السابر من خلال مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق انستغرام صدور الحكم النهائي بحقها.

وكتبت قائلة: “الحياة تجارب، والمواقف تكشف لنا من هم وما هي نوايا بعض البشر.. أشكرك يا الله أحبك يا الله لأنك دائما معي وتسخر لي كل اللي يخدم العدالة الإلهية”.

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