شاهد .. العرافه ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة مفاجئة: الدولار فوق الـ50 ألفاً.. وحدث مؤسف!

انت الان تتابع خبر العرافه ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة مفاجئة: الدولار فوق الـ50 ألفاً.. وحدث مؤسف! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/09 الساعة 04:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

أطلّت ليلى عبد اللطيف عبر قناتها على "يوتيوب" حيث كشفت عن توقعات جديدة عن لبنان ودول العالم.



وتركزت توقعات عبد اللطيف فيما يختلص بلبنان بأزمة الدولار والكهرباء والمحروقات. اليكم ابرز توقعاتها:



1- الدولار في لبنان سيبقى في وضع الاهتزاز في خلال الفترة الراهنة، وسيواصل عملية الهبوط والارتفاع لفترة معينة.96223733



ومهما انخفض الدولار إنني أرى قفزة جنونية ستجعله يتخطّى الـ50 الف ليرة.



2- سنرى "السوق السوداء" تختفي عن الواجهة وعن التداول، مع بروز الحلول المالية الجدية، وسيتمّ تثبيت سعر الصرف على نحو نهائي ومعتدل.



3- عدة انفراجات مفاجئة في أزمة المحروقات وغير متوقعة، وأرى مساهمة 3 دول كبيرة وفاعلة في هذه الأزمة، من بينها دولة خليجية.

4- الشتاء المقبل سيكون قاسيا جدا.

5- زوارق الأمن اللبناني تجوب الشاطئ والبحر اللبناني وذلك بسبب حدث مؤسف تشهده المياه اللبنانية.

6- تقارب دبلوماسي علني بين الولايات المتحدة وسوريا يجعل بعض قادة الساحة السياسية اللبنانية تغيّر موقفها من النظام السوري والرئيس بشار الأسد بشكل ايجابي.96223733