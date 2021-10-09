شاهد .. مي العيدان تهاجم فنان كويتي شهير وتتهمه بالتحرش بالفنانات: "يسوي قعدات ماجنة في يخت عائلته"

انت الان تتابع خبر مي العيدان تهاجم فنان كويتي شهير وتتهمه بالتحرش بالفنانات: "يسوي قعدات ماجنة في يخت عائلته" والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/09 الساعة 03:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

فجرت الإعلامية الكويتية مي العيدان مفاجأة، بعد حديثها عن فنان كويتي شهير، واتهامها له بالتحرش بالفنانات ، ونشرت مي العيدان مقطع فيديو أحدثت به ضجة، خاصة بعد أن كشفت الإعلامية الكويتية عن علاقة الفنان الكويتي بممثلة لبنانية شهيرة.



ونشرت “العيدان” مقطع فيديو لها قالت فيه: “المرة دي راح أتكلم عن فنان أو منتج ما دخل الفن علشان يقدم محتوى أو مضمون، لكن دخله علشان الخرابيط والأشياء غير المحترمة ويسوي علاقات ويضبط مع الفنانة الفلانية، ويروح يسوي حفلات ماجنة في مكانه الخاص”.22278303



وتابعت: “ما عنده احترام حق زوجته، مع إنها جميلة وكويسة، لكن هو عينه فارغة، فهو آخذ يخت عائلته ويسوي فيه قعدات بشكل غير أخلاقي نهائياً ويقعد معاه ممثل عمره 51 سنة، فهو بيروح ويسوي القعدات الماجنة، ويسوي خرابيط وأشياء خارجة عن العادات والعرف، وحتى الحلال والحرام”.



كما أكدت أن الفنان الذي تشير إليه يقيم علاقات مع الفنانات بشكل غير آخلاقي من أجل أن يظهرهن في أعماله الفنية الخاصة، مشيرة لوجود علاقة تجمعه بممثلة لبنانية دون زواج بحجة عدم رضاء أهله عن الزواج من فنانة.22278303