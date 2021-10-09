شاهد .. بعد الرقص والهيصة.. رسالة نارية من دنيا سمير غانم لـ’’ليلى علوي ونيللي كريم’’

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الرياض - روايدا بن عباس - بعد الرقص والهيصة.. رسالة نارية من دنيا سمير غانم لـ’’ليلى علوي ونيللي كريم’’

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وجهت الممثلة المصرية، دنيا سمير غانم، رسالة مفتوحة إلى الجمهور بعد نحو أسبوع من وفاة والدتها الفنانة دلالة عبد العزيز.

وفي منشور على صفحتها الشخصية في "فيسبوك"، قالت دنيا سمير غانم: "شكرا لكل الناس اللي بتحبنا وواقفة جنبنا و بتسأل علينا و بتراعي مشاعرنا..ده طبيعي بين الأصدقاء و الأقارب".

وأضافت: "لكن أنا بكتب للجمهور العظيم اللي بالنسبة لنا مابقاش جمهور بنقدمله أعمال بس..هم والله كلهم أهلي و إخواتي، و دعواتهم و مساندتهم كلها بتوصلنا.. ربنا يخليكم لينا.. هفضل أشكركم طول عمري علي احساسكم بينا".

وتابعت: "شكرا لكل أهلنا و إخواتنا في الوطن العربي كله..ربنا يسعدكم و يحفظ لكم حبايبكم يا رب.. بابي و مامي حبايبي ربنا يرحمكم و يسعدكم حبايبكم اللي أسعدتوهم طول حياتكم جنبنا".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الرسالة ودعوا للنجمة الراحلة دلال عبد العزيز بالرحمة والمغفرة ولبناتها دنيا وإيمي الصبر والسلوان.

واعتبر جزء من الجمهور أن جملة "بتراعي مشاعرنا" في رسالة دنيا سمير غانم رسالة غير مباشرة للفنانات التي ظهرن يتراقصن بعد أيام قليلة من وفاة والدتهما وعلى رأسهم ليلى علوي ونيللي كريم.

وشن جمهور ليلى علوي هجومًا كبيرًا عليها بعد نشرها فيديو وهي ترقص على أغنية الهضبة يا أنا يا لأ، في مدينة العلمين بمنطقة الساحل الشمالي وانهالت عليها العديد من التعليقات المهاجمة لوفاة دلال عبد العزيز التي لم تُكمل أسبوعين بعد، قائلين: «والله العظيم انتو ما عندكو دم اتعظوا»، «هو انتو عندكم انفصام في الشخصية»، «في عندكم مثل يقول احترموا عظمة التربة يا شيخة»، «طيب مش مكسوفة من بنات دلال»، «جرى إيه يا طنط ليلى طب خلي عندك شوية دم وإحساس دي صاحبتك دلال لسه مش سبعت في القبر».

وتعرضت الفنانة نيللي كريمل لموجة من الانتقادات عقب إقامتها لحفل زفافها على هشام عاشور، لاعب الاسكواش السابق، الأربعاء الماضي، بعد مرور 3 أيام على وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، والتي لم تحضر مراسم الجنازة أو الدفن على غرار عدد من نجوم الفن.

وتوفيت الفنانة المصرية، دلال عبد العزيز، زوجة الفنان الراحل، سمير غانم، يوم السبت الموافق 7 أغسطس الجاري، بعد مرور أكثر من 3 أشهر على إصابتها بفيروس كورونا.85612893