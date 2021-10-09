شاهد .. بدون تردد او خجل... رهف القنون تكشف عن حجم مؤخرتها امام الجميع...اتفرج

انت الان تتابع خبر بدون تردد او خجل... رهف القنون تكشف عن حجم مؤخرتها امام الجميع...اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بعد أن قبّلتها على فمها أمام الجميع، تمّ الكشف عن هوية حبيبة الناشطة السعودية المثيرة للجدل رهف القنون.

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في التفاصيل ، على الرغم من الانتقادات التي تصلها بسبب تصرفاتها لا زالت رهف القنون لا تكترث أبداً لما يقوله عنها المجتمع العربي وخصوصاً السعودي الذي تنتمي اليه مع تصدرها الترند على قائمة العبارات الاكثر تداولاً.

وبعد قبلتها لشابة كشفت عن هوية عشيقتها التي نشرت فيديو معها واسمها سيدني باترسون وعلقت عليها “حبيبتي”

كما أعادت نشر فيديو صورتها صديقتها لمؤخرتها الكبيرة وهي تضع يدها عليها مما أغضب المعلقين والمتابعين على صفحاتها وطلبوا منها الانتباه أكثر للمحتوى الذي تنشره على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهةٍ أخرى، بعد أن نشرت رهف القنون مقطع فيديو وهي تقبّل صديقتها على شفافها، بدأ غضب سعودي كبير يعمّ كل الأرجاء البلد، معتبرين أنّ ما تفعله رهف القنون لا يجوز أبدًا.

وتداول العديد من نشطاء مواقع التواصل على تصرفاتها وتبرأوا منها، وكان أولهم الاعلامي سعود آل فرحان الذي كشف عن مخطط رهف وسر فيديوهاتها الصادمة.

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