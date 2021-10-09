شاهد .. حفيدة هيفاء وهبي محط اهتمام الجمهور بسبب كلامها.. شاهدوا كم تشبهها(فيديو)

انت الان تتابع خبر حفيدة هيفاء وهبي محط اهتمام الجمهور بسبب كلامها.. شاهدوا كم تشبهها(فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/09 الساعة 05:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

شاركت السيدة زينب فياض مقطع فيديو عفوياً لابنتها دانييلا، عبر حسابها في تطبيق "إنستغرام"، ظهرت فيه بكامل براءتها وهي تتحدث مع والدتها جامعةً الكلمات العربية بالإنكليزية بطريقتها الخاصة.

وتفاجأت ابنة النجمة هيفاء وهبي بطريقة ابنتها الصغرى في الكلام حين قالت لها بعفوية "ماما you still صورينغ"، لتردّ بدهشة وضحكة نابعة من القلب على طرافة دانييلا التي خطفت12386445

الأنظار بجمالها وبملامحها التي تشبه إلى حد كبير ملامح جدّتها... وعلّقت زينب على المقطع قائلة: "كل كلامها عربي على إنكليزي..... مين كمان أولادها نفس دانييلا بيحكو... ما شاء الله".

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع الطريف، ونال إعجاب الآلاف من متابعي زينب وانهالت التعليقات التي تغزلت بجمال طفلتها وحركاتها العفوية، وأشادوا بطريقة الشابة في الاهتمام بابنتيها ومنحهما كل الحب والوقت.

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