شاهد .. نانسي عجرم تبهر جمهورها بـ التايجر في أخر إطلالة ناعمه ورونق مميز لها من دبي!(صورة)

انت الان تتابع خبر نانسي عجرم تبهر جمهورها بـ التايجر في أخر إطلالة ناعمه ورونق مميز لها من دبي!(صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/09 الساعة 06:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، صور جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” بإطلالة رائعة وأنيقة من دبي.

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وظهرت نانسي بإطلالة ناعمة من دبي، مرتدية “بلوزة تايجر حمالات”، ونسقت تحتها بنطلون “هاي ويست”.

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واعتمدت الفنانة نانسي بوضع ماكياج خفيف، مما أعطى رونق مميز لجمالها الساحر.



ولاقت إطلالتها إعجاب آلاف المتابعين، وجاءت التعليقات معبرة عن ذلك.

الأوضاع في لبنان

يذكر أن تحدثت الفنانة عجرم، عن مدى تأثرها فنيا بالأوضاع السياسية في لبنان.

وأكدت أن الأوضاع في لبنان أثرت عليها نفسيا وحتى فنيا، مشيرة إلى أنها أجلت طرح الألبوم أكثر من 3 مرات.

وقررت نانسي عجرم، تصوير عدد من الأغنيات بطريقة الفيديو كليب ومنها اغنيتا “أنا جاية معك” و”150″، من ألبومها “نانسي 10”.



حفلا في القاهرة

كما وتحيى النجمة اللبنانية نانسي حفلا غنائيا يوم 4 نوفمبر في استاد القاهرة الدولي بحضور الآلاف من محبيها.

ويشهد الحفل عددًا من المفاجآت وتقدم من خلاله باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة.

واحتفلت النجمة نانسي ، بوصول أغنيتها الجديدة “سلامات”، لـ10 ملايين مشاهدة عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب.

وهى الأغنية التي صورتها بفكرة مختلفة، حيث اعتمدت على تصويرها بجانب اثنين يمثلان دور أصدقائها داخل مطعم يهربون منه.

بعدما اكتشفوا أنهم جميعًا لا يمتلكون أموالاً، والأغنية من كلمات الشاعر شادي نور، وألحان ‎ محمد يحيى، وتوزيع هادى شرارة.17894737