شاهد .. قمر اللبنانية تستعرض حملها وتكشف منطقة حساسة بطريقة جريئة..تعرف على هوية والد جنينها!؟

انت الان تتابع خبر قمر اللبنانية تستعرض حملها وتكشف منطقة حساسة بطريقة جريئة..تعرف على هوية والد جنينها!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/09 الساعة 05:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور الجديدة للفنانة اللبنانية قمر من أحدث ظهور لها، حيث ظهرت وهي تستعرض حملها بعدما أعلنت عنه منذ شهور قليلة ماضية.

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قمر اللبنانية تثير استياء الجمهور وتستعرض حملها بطريقة جريئة

حيث أشعلت الفنانة اللبنانية قمر، مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ونشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستقرام، استعرضت فيها حملها وسط موجة تساؤلات عالية حول هوية زوجها.



قمر تغضب الجمهور بـ حمل بدون زواج

جدير بالذكر، أن الفنانة اللبنانية قمر كشفت عن حملها حيث ظهرت ببطن منتفخ وتظهر عليها علامات الحمل، دون الكشف عن زواجها وهوية والد الطفل، وعبرت عن غضبها من التعليقات التي سألتها عن والد الجنين أو موعد زوجها.

وردت قمر في التعليقات وقالت: «من أول يوم أعلنت فيه حملي، وبتسألوا مين أبو الطفل، ومن مين حامل، للدرجاادي منهارين، لكم الحق تنتقدوا شغلي، لكن حياتي خط أحمر مين أنتوا عشان تحللوا وتحرموا، روحوا اتعلموا من الغرب التحضر، والحفاظ على حقوق الأم والطفل».



قمر اللبنانية: «ما عندي مشكلة أكون سنجل مازر»

وأضافت قمر: «أنا ماعندي مشكلة أكون سنجل مازر، وإذا كان الرجل مش رجال ليكون قد مسئولية امرأة وطفل، ولكل امرأة كوني قوية وتمسكي بأطفالك وأرفعي رأسك، ولكل امرأة ما تخلت عن ولادها وكانت الأم والأب بنفس الوقت وشايلة مسئولية كبيرة على كتافها (أنت قوية وبكل فخر)».30183895