شاهد .. أمل الشهراني تفجر الإنترنت وتثير الجدل بفيديو رومنسي وجريء جدًا مع حبيبها (اتفرج)

انت الان تتابع خبر أمل الشهراني تفجر الإنترنت وتثير الجدل بفيديو رومنسي وجريء جدًا مع حبيبها (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت النجمة السعودية أ​مل الشهراني فيديو مثير ورمنسي مع حبيبها على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام .

92688742

وظهرت أمل الشهراني في الفيديو بـ لقطات رومانسية خاصة تتبادل القبل وتقوم بحركات جريئة مع حبيبها ما استفز جمهورها على وسائل التواصل الاجتماعي .

وقالت أمل انها مشغولة بحبيبها ولا تجد وقتاً لأي شيء آخر .

وعبر المتابعين عن غضبهم من فيديوهات أمل الجريئة التي تتعمد استفزازهم من خلال نشرها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي .وأمل الشهراني هي ناشطة سعودية الأصل، وطالبة مبتعثة في أمريكا تبلغ من العمر 41 عام من مواليد 1980م.

وقد ولدت أمل الشهراني في منطقة عسير جنوب المملكة السعودية من اب وام سعوديين الجنسية وتحمل أمل الشهراني الجنسيتين السعودية والأمريكية، وذلك بعد قصة هروبها ولجوئها للولايات المتحدة الأمريكية.

ووتهتم امل الشهراني بمجال حقوق المرأة السعودية على حسب وصفها. وبعد وصول امل إلى أمريكا قامت بدراسة الماجستير في جامعة فلوريدا في مجال الإعلام وحقوق المرأة.

وكانت قد أتمت امل الشهراني كافة مراحلها الدراسية المختلفة في المملكة العربية السعودية قبل أن يتم إرسالها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة الماجستير وهذا نابع من إجادتها للغة الإنجليزية بطلاقها.

وتعد أمل الشهراني من أشد المدافعين عن حقوق المرأة السعودية، كما أنها تتمتع بذكاء عالٍ وأسلوب مميز ولطيف في العرض وهذا ما أكسبها الشهرة والنجاح في عالم السوشيال ميديا.

92688742