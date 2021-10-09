شاهد .. الجمهور يجلد بلقيس فتحي على الهواء ويصفها بالحرباء.. اتفرج السبب الذي أغضب كل اليمنيين.. فيديو

انت الان تتابع خبر الجمهور يجلد بلقيس فتحي على الهواء ويصفها بالحرباء.. اتفرج السبب الذي أغضب كل اليمنيين.. فيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - حدثت الفنانة اليمنية التائهة في شوارع دول الخليج ومصر، بلقيس أحمد فتحي، ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد انتشار تصريح مستفز لها، انكرت فيه أصلها.

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وتعرضت الفنانة التائهة والمتجولة، بلقيس أحمد فتحي، لحملة هجوم شديدة وإطلاق عدة أوصاف دنيئة عليها، من قبل الجمهور بعد استفزازها لوالدها الموسيقار اليمني أحمد فتحي، وكافة أبناء الشعب اليمني، في حفل بمناسبة ذكرى نصر 6 أكتوبر المجيدة بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.وقالت بلقيس أنها فخورة أن تمثل ما أسمته "بلادها الإمارات" في هذا الحفل، الأمر الذي استفز الجمهور، ودعاها إلى الاستفادة من أطفال مصر الذين يفاخرون بهويتم المصرية أينما ذهبوا مع أسرهم.

واوضحوا انه بالنسبة لدعوتها للاقتداء بفناني وفنانات مصر، فإن ذلك يدعو إلى الضحك والسخرية، لأنها أدنى من أن توجه لها دعوة كهذه، خاصة وأن نجوم مصر لا يمكن أن يساووا بين بلد آخر وبلادهم ناهيك أن ينكرون اصلهم.

ووصف الجمهور بلقيس فتحي بالحرباء، وبالفنانة التائهة ، وبالمتجولة والجائعة التي لا تشبع وبالهلوعة.

هذا وكانت الفنانة المنكرة لاصلها "بلقيس فتحي" قد قدمت أوبريت" كمل عبورك " في ذكرى نصر 6 أكتوبر المجيدة أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، وذلك مع نجوم مصر، تامر حسني وريهام عبدالحكيم ومصطفى حجاج .

وفي تصريحات أدلت بها بلقيس لصحيفة الوطن المصرية ، قالت أن مصر هي بلدها الثاني بحكم أن والدتها مصرية، ولكنها في نفس الوقت تبرأت من أصلها اليمني ، وقالت أنها سعيدة وفخورة بتمثيل ما اسمته "بلدها الإمارات" في الحفل.

واختارت الفنانة المتجولة، لنفسها لقب "النجمة الإماراتية" في وسائل إعلام مصرية ، الأمر الذي جعل الجمهور يصفها بالحرباء التي تبدل لون جلدها من وقت لآخر.

وقالوا إن بلقيس حين كانت في مصر غيرت لهجتها للمصرية وحين تتجول كالصائعات في الخليج تغير لهجتها إلى اللهجة الخليجية.

وأكد الجمهور اليمني، على عدم تشرفه بهذه الحرباء التائهة في شوارع دول الخليج ومصر العربية.

ودعوا كافة النشطاء في اليمن، إلى إلغاء متابعاتهم للفنانة بلقيس فتحي على يوتيوب وبقية مواقع التواصل الإجتماعي.65876527