شاهد .. اوديكي فين يصحة .. رانيا يوسف تشعل المواقع بالأحمر المثير (اتفرج)

انت الان تتابع خبر اوديكي فين يصحة .. رانيا يوسف تشعل المواقع بالأحمر المثير (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة المصرية الشهيرة رانيا يوسف فيديو لها على حسابه الرسمي في موقع إنستغرام .

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وظهرت رانيا يوسف في الفيديو ترتدي فستان أحمر طويل ومثير للغاية واعتمدت في إطلالتها على مكياج رائع وتسريحة شعر مميزة .

وعلقت رانيا على الفيديو : “الاحمر دائما يكسب

رانيا يوسف

هي ممثلة مصرية، ولدت في 1 ديسمبر 1973 وحاصلة على ليسانس آداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة.وبدأت بالظهور من خلال مجال الإعلانات، كان أول دور لها بمسلسل العقاب ثم دور أكبر بفيلم الناجون من النار عام 1994، ثم شاركت بمسابقة ملكة جمال مصر عام 1997م.

كما وحصلت على مركز الوصيفة الأولى. كان دورها في مسلسل عائلة الحاج متولي هو دورها الأول البارز أمام الجمهور.

والدها ضابط بينما والدتها تعمل مضيفة جوية، حصلت على شهادة الثانوية العامة من مدرسة سانت كلير وحصلت على ليسانس آداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة.

ثم بدأت حياتها المهنية بالعمل كعارضة أزياء والظهور في بعض الإعلانات.

كما وقدمت تلك الفترة العديد من الأعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية، حيث قدمت من الأفلام مثل “هو في كده” و”ريجاتا”؛ ومن المسلسلات مثل و”موجة حارة” و”نيران صديقة” و”السبع وصايا” و”عيون القلب”

كما وتزوجت عدة مرات، كان آخرها من رجل الأعمال “طارق عزب” الذي انفصلت عنه سنة 2018. لديها ابنتين هما ياسمين ونانسي من زوجها الأول محمد مختار.

95048425