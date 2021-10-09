شاهد .. ​هل تذكرون "بكيزة وزغلول".. الزمن الجميل شاهدوا كيف أصبحتا بعد غدر السنين!صورة

انت الان تتابع خبر ​هل تذكرون "بكيزة وزغلول".. الزمن الجميل شاهدوا كيف أصبحتا بعد غدر السنين!صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/09 الساعة 06:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

من منا لا يعرف مسلسل "بكيزة وزغلول"، المسلسل الاجتماعي الكوميدي الذي تم إنتاجه عام 1987.



المسلسل من تأليف إسعاد يونس وشارك في بطولته النجمة سهير البابلي، بالاضافة الى النجوم صلاح قابيل، وحيد سيف، شريف منير، حسن مصطفى ومصطفى متولى، وقد قام باخراجه أحمد بدر الدين.38516237

فقد نشرت النجمة اسعاد يونس عبر حسابها الرسمي على "انستغرام" صورة جمعتها بصديقتها النجمة سهير البابلي مؤكدة على حجم الصداقة والحب بينهما، حيث علقت قائلة:" سوسكا حبي".

كما أظهرت الصورة المنشورة التغير الواضح في ملامح كل من النجمتين بسبب كبر السن.

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