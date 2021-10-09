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شاهد .. باجراء إطلالة على الإطلاق... السعودية رهف القنون تستعرض جسدها بدون حمالة صدر... اتفرج(الفيديو)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/09 الساعة 06:30 صباحاً | (مايا)

شاركت الشابة السعودية الهاربة رهف القنون فيديو جديد لها عبر خاصية الستوري في موقع إنستغرام .

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وظهرت ​رهف القنون​ في بفستان كحلي، بدون حمالة صدر، وظهر الأمر بشكل واضح في الفيديو .

 

 

 

وكانت قد أثارت رهف الجدل قبل أيام بظهورها بفستان أبيض كشفت فيه بشكل واضح أيضاً أنها بدون ملابس داخلية.

 

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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