شاهد .. كندة حنا مبللة بالمايوه وتبرز انوثتها الطاغية بإطلالة صادمة .. اتفرج سارة باب الحارة

انت الان تتابع خبر كندة حنا مبللة بالمايوه وتبرز انوثتها الطاغية بإطلالة صادمة .. اتفرج سارة باب الحارة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انتقادات حادة طالت الممثلة السورية كندا حنا بسبب اطلالتها الأخيرة التي نشرتها عبر حسابها في انستغرام، حيث اعتبرت غريبة وغير اعتيادية.

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وظهرت كندا حنا مرتدية فستانا ملون دون أكمام مع فتحة من ناحية الساق، كشفت بها عن كامل فخذها، وبفتحة صدر واسعة، وبتسريحة شعر الجدايل، على الطريقة الافريقية ،وعلقت على الصورة.

إتسامة من القلب بتحسسنا بشعور حلو وبتدل على التهذيب ومحبة الآخرين بحبكم كلكم و يسعد مساكم ".

وتفاعل جمهور كندا حنا ومتابعوها مع اطلالتها، وعبروا عن استغرابهم من موديل لبسها وشعرها، بينما علق البعض ساخرا مشبها لبسها "بحصير الزير سالم"، بينما تغزل البعض بجمالها واطلالتها رغم غرابتها، مؤكدين على حبهم لها وعلى جمال ابتسامتها الدائمة.

يذكر ان نجمة باب الحارة التي عرفت بدور اليهودية سارة، قد اثارت الجدل مؤخرا .

وتعرضت للإنتقادات، بعدما برزت أنوثتها بطريقة مثيرة حيث أطلت بشعر مبلل، ومايوه باللون الفسفوري، وحمالة الصـدر وفوقهما قميص أبيض شفاف كاشف جميع جسـدها.

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