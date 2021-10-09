شاهد .. كما لم ترى من قبل ..جلسة تصوير صادمة لعروسين تثير الجدل في مصر والجمهور: جنون رسمي!! اتفرج

انت الان تتابع خبر كما لم ترى من قبل ..جلسة تصوير صادمة لعروسين تثير الجدل في مصر والجمهور: جنون رسمي!! اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/09 الساعة 08:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

حالة من الدهشة والجدل، انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد انتشار صور من جلسة تصوير لعروسين من محافظة المنوفية بدلتا مصر في أجواء مختلفة عن كل جلسات التصوير المعتادة.

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حيث ظهر العروسان وهما يلطخان ملابس الزفاف بالطين، بعد ان لعبا في الطين أثناء خضوعهما لجلسة تصوير الاحتفال بزفافهما، كما تعمدا الوقوع في بركة من الوحل، ما دفع الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق بشكل ساخر، وتم مشاركة صورهما على نطاق واسع.

وشار أحد أفراد فريق "فوتوسيشن"، ويدعى محمد جمال، أن الفكرة جاءت بطريقة عفوية ولم يكن هناك تجهيزات مسبقة، مؤكدا أن العروسين كانا يرتديان ملابس الزفاف الجديدة وفوجئ فريق التصوير بنزولهما في الوحل لحظة التقاط مجموعة الصور الخاصة بالزفاف، وبعد إضافة المؤثرات والتعديلات نشر فريق التصوير السيشن الأول على الصفحة

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