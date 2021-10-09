شاهد .. بحشود جماهيريه هكذا استقبل صبايا وشباب الأردن لتامر حسني ويثيرون صدمة مواقع التواصل .. اتفرج

انت الان تتابع خبر بحشود جماهيريه هكذا استقبل صبايا وشباب الأردن لتامر حسني ويثيرون صدمة مواقع التواصل .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/09 الساعة 09:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

عبر صفحته على موقع «فيس بوك»، أعلن الفنان تامر حسني، وصوله للأردن لإحياء حفل غنائي ضخم في عمان، ونشر الفنان المصري صورا لحظة وصوله الى مطار الملكة علياء، ظهر فيها استقبال مجموعة كبيرة من جمهوره الأردني في المطار، والتقاط الصور معه.

وعلق تامر على الصور "من أول اليوم للحظة الوصول لمطار الأردن الحبيب وصولاً بالفندق، كل الشكر لحسن الاستضافة من الشعب الأردني الحبيب فعلاً أهل كرم"، وأكد ان حفلته الجمعة ببشارات جولف كلوب عمّان.53808467

تباينت ردود الفعل عبر مواقع التواصل على طريقة استقبال تامر حسني في المطار بالورود والحماس من قبل شاب وصبايا المحبين للفنان، فمن النشطاء من رحب بالفنان، وعبروا عن حبهم له، معتبرين انه يليق به هكذا استقبال، بينما انتقد البعض هذه التصرفات معتبرين انه مبالغ فيها، وكثر عبروا عن صدمتهم بهذا الاهنمام وهذا الاستقبال الحافل لفنان شاب.



هذا وحقق تامر حسني، مؤخرا أعلى الإيرادات في دور العرض بفيلمه الجديد «مش أنا»، الى جانب: ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، وغيرهم، رغم الخلافات التي حدثت حوله بعد مطالبات حلى شيحة بحذف مشاهدها بالفيلم.

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