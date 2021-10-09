شاهد .. النجمة هاندا أرتشيل تسحر العيون وهي ترتدي فستان زفافها .. كأنها فلقة قمر - اتفرج الصور

انت الان تتابع خبر النجمة هاندا أرتشيل تسحر العيون وهي ترتدي فستان زفافها .. كأنها فلقة قمر - اتفرج الصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - على امتداد الساعات الماضية نشرت الممثلة التركية ​هاندا أرتشيل​ صورا لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي خلال تواجدها في مكان لبيع فساتين الاعراس وقد اختارت عدة فساتين وجربتها فظهرت بأربعة منها.

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وعلق المتابعون على زيارتها هذا المكان بالتحديد وتجريبها عدة فساتين زفاف واشاروا انها من الممكن ان تدخل القفص الذهبي قريباً مع الممثل ​كرم بورسين​ بعد علاقة حب استمرت لأشهر طويلة على اثر نجاحهما سوياً في مسلسل "أنت أطرق بابي".

وتصدرت علاقة هاندا وكرم عناوين الصحف في الفترة الماضية خصوصاً بعد ان اشار البعض الى احتمالية انفصالهما.

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