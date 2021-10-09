شاهد .. معلومات مذهلة لا تعرفها عن شقيقة عبد الحليم حافظ الفاتنة الجمال .. النجمة التي احترفت الرقص في أوروبا وارتدت الحجاب؟

انت الان تتابع خبر معلومات مذهلة لا تعرفها عن شقيقة عبد الحليم حافظ الفاتنة الجمال .. النجمة التي احترفت الرقص في أوروبا وارتدت الحجاب؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ولدت أميرة لاسرة فقيرة..لم تكمل تعليمها وجاءت الى القاهرة فى العاشرة من عمرها..بدات الرقص فى سن صغيرة وبالتحديد سنة 1959 وذلك حينما عملت كراقصة فنون شعبية فى فرقة"عاكف"وظلت بها حتى سنة 1965 حينما تحولت لراقصة شرقية فى "كرافان"الملحق بفندق هيلتون النيل..وقتها ..اختارت بنفسها اسم"زهور"ليطلق عليها.

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لكن..مع الوقت بداء جمهور الحضور وخاصة من الاجانب يشتكون من صعوبة نطق اسمها..فقررت ادارة الفندق هذة المرة ان تختار لها اسم اميرة ليكون اسمها الفنى الذى اشتهرت بة فى الرقص والتمثيل لاحقا وذلك وفقا لما نشر فى موقع النجوم .

بالرغم من دخولها الفن كراقصة شرقية، إلا أن الجمهور عرف الفنانة أميرة كممثلة ذات ملامح طفولية وصلت إلى قلوبهم بخفة ظل ودلال محبب غير مصطنع، وتقبلها طوال تاريخها الفني الذي وصل إلى ما يقرب من الثلاثين عملاً منذ فيلمها الأول عام 1964 «مع الناس» مع سميرة أحمد وحسن يوسف.

مع الوقت..ذاع صيتن شرق اميرة كراقصة فى فى كل مكان..وبدات تاتيها العروض من كل الفنادق والملاهى الليلية للعمل بها..كان اكثر تلك العروض اغراء هو عرض تقدم بة فندق"الميريديان".

ولكنها رفضت..فى نفس الوقت الذى طلبت فية من عدد من الموسيقين اعداد موسيقى راقصة جديدة لها هى فقط..وسافرت تقدم مجموعة من الفقرات الراقصة فى عدد من دول العالم مثل بلجيكا وسويسراء وهولندا وايطاليا.

وفجاءة..بدات اميرة تفكر من نظرتها لنفسها كراقصة..قالت:(عمر الراقصة فى دنيا الفن هو عمر قصير ..مهما امتد البقاء دائما للممثلة)..وهنا..حدث تغيير فى مثار حياتها واخذت من تحية كاريوكا مثال لفنانة ناجحة سينمائىا بعد اعتزال الرقص..فى نفس الوقت الذى اعتبرت فية سامية جمال هى مثلها الاعلى فى الرقص.

وقد نشر موقع جوجلى أنه كانت بداية اميرة سينمائيا كممثلة فى فيلم"بيت الطالبات"سنة1967..وذلك بعد ان تلقت دروس فى الالقاء على يد الفنان عبد الوارث عسر ودروس فى طبقات الصوت على يد مدام رطل الاستاذة بمعهد الكونسرفتوار..ثم شاركت فيلم"افراح"..ثم..جائتها الفرصة الكبيرة لتشارك عبد الحليم حافظ بطولة فيلم"ابى فوق الشجرة"فى دور شقيقتة احلام..54305197