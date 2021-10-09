شاهد .. شاب عشريني تزوج مسنة وفي ليلة الدخلة حدثت الصدمة..لن تصدق مالذي حدث!!

انت الان تتابع خبر شاب عشريني تزوج مسنة وفي ليلة الدخلة حدثت الصدمة..لن تصدق مالذي حدث!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/09 الساعة 10:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

بعد الظروف السيئة التي عاشها الشاب "وائل" بعد وفاة والدته،أعجب بامرأة مسنة يزيد عمرها عن عمره بنحو 55 عاما، ثم تطور الأمر إلى حب متبادل بين الطرفين، ثم إلى زواج.

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حيث يعمل وائل كمندوب لأحد المطاعم في مصر، واعتاد على توصيل الطلبات للمنازل، وكان هناك دائما طلبا لنفس الشقة ولنفس السيدة التي تسكن فيها يوميا، حتى تعرف عليها وأصبحا يتبادلان الحديث سويا، وتبادلا أرقام هواتف بعضهما البعض وظلا يتواصلان يوميا.

وذات يوم عرضت السيدة المصرية البالغة من العمر حوالي 75 عاما، على مواطنها الشاب العشريني وائل، الزواج منها ليعيشا سويا في نفس الشقة، وبعد تفكير وافق في النهاية، وحددا موعد الزفاف مع حضور عدد قليل من عائلتهما.

وبعد الزفاف، دخلت العروس العجوز مع عريسها الشاب داخل الشقة، وقام أحد الحضور على الفور بقتلها وفر هاربا، واسرعوا بها الى المستشفى ولكنها فارقت الحياة قبل وصولها المستشفى.

والقت الشرطة القبض على الجاني، بالتعاون مع عدد من جيران المرأة المسنة، واعترف أنه مأجور لقتلها من إبن عمها حتى لا تتزوج، لأنه يطمع في ثروتها، فتم القبض على إبن عمها وإيداعه السجن.48450776