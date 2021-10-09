شاهد .. واقعة صادمة تهز دولة الكويت .. 3 أشقاء يحتجزون شقيقتهم 9 سنوات في سرداب داخل المنزل بمساعدة طليقها!

انت الان تتابع خبر واقعة صادمة تهز دولة الكويت .. 3 أشقاء يحتجزون شقيقتهم 9 سنوات في سرداب داخل المنزل بمساعدة طليقها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/09 الساعة 10:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

شهدت محكمة الجنايات في الكويت قضية هزت الرأي العام، حيث احتجز 3 أشقاء شقيقتهم في حجرة تشبه "الزنزانة" داخل سرداب لمدة 9 سنوات بمعاونة طليقها.



وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة "الأنباء" أن شابة كويتية في محافظة الفروانية استنجدت بخادمة في المنزل كانت تتردد عليها، وأخبرتها أنها محتجزة من قِبل أهلها إثر خلافات معهم داخل غرفة أشبه بزنزانة بسرداب منزل الأسرة، طالبة منها المساعدة والإبلاغ عن معاناتها.64270994

وسارعت الخادمة بإبلاغ إحدى المحاميات بالواقعة، وبدورها أعلمت النيابة العامة التي سارعت بمداهمة المنزل وإيقاف أشقاء وشقيقات وطليق الشابة.



وأوضحت الصحيفة أن الفتاة الكويتية كانت متزوجة من رجل يكبرها بنحو 15 عامًا، ورفضت العيش معه بعدما أنجبت منه طفلا، وعادت إلى مسكن والديها في ذلك الوقت وبعد إصرار الأسرة على عودتها لمنزل زوجها هربت إلى مسكن إحدى صديقاتها.



وأضافت الصحيفة "وبعد 3 أشهر عُثر عليها، فتم إعادتها إلى منزل والدها وحجزها بالغرفة، ومنعها من الخروج منذ 9 سنوات، إلى أن تم إبلاغ الجهات الأمنية".



ومن جانبها، قررت محكمة الجنايات الكويتية توقيف 3 أشقاء السيدة المطلقة، وزوجها السابق، على ذمة التحقيق فيما أمرت بإخلاء سبيل شقيقات المجني عليها الثلاث بكفالة قيمتها 20 ألف دينار (حوالى 66 ألف دولار أمريكي) لكل واحدة منهن. 64270994