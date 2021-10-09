شاهد .. بوضعيات جريئة .. هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها على مقدمة سيارة فيراري (اتفرج)

انت الان تتابع خبر بوضعيات جريئة .. هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها على مقدمة سيارة فيراري (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، صوراً جديدة، بدت فيها وهي تستعرض جمالها على مقدمة سيارة فيراري، بوضعيات جريئة.

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وأرفقت هيفاء وهبي صورها الجديدة بتعليق: “قال مالقوش في الورد عيب فقالوا كل اللي بيتقال”.

ويبدو أن هيفاء من عشاق سيارات فيراري، إذ سبق ونشرت عديد الصور لها تستعرض سيارات فيراري فخمةوعلّقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على تعطل تطبيقات “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتساب”، المملوكة للشركة، مساء الإثنين.

وكتبت هيفاء، عبر حسابها على موقع “تويتر”: “الحياة الأسرية لا تحتاج مواقع التواصل الاجتماعي”.

وتوقّفت تطبيقات “واتسآب” و”فيسبوك” و”إنستغرام” حول العالم، عن العمل، مساء الإثنين، مسجّلة انقطاعا واسعا استمرّ لأكثر من 6 ساعات، وشمل عشرات ملايين المستخدمين على الأقل.

وعزت شركة فيسبوك اليوم، الثلاثاء، العطل الذي طرأ على خدماتها إلى “تغيير خاطئ في إعدادات” الخوادم.

وتقدم عملاق التواصل الاجتماعي بالاعتذار لأولئك الذين تأثروا بانقطاع خدمات فيسبوك والمنصّات التابعة له والذين يحتمل أن يكون عددهم قد بلغ، وفقاً لخبراء في مجال الأمن السيبراني، مليارات الأشخاص.39466280