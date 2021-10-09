شاهد .. بإطلالة ملكية..ياسمين صبري تتألق في أحدث إطلالة لها في يخت على البحر!

انت الان تتابع خبر بإطلالة ملكية..ياسمين صبري تتألق في أحدث إطلالة لها في يخت على البحر! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/09 الساعة 12:00 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت النجمة ياسمين صبري بأحدث ظهور صوراً على موقع تبادل الصور الخاص بها “انستغرام”، وتألقت بإطلالة ملكية بيخت على البحر.

ونشرت النجمة صبري وهي ترتدي فستان كات باللون اللافندر الفاتح، تميز قصته بكرانيش من الصدر ومن الأسفل.42994964

وزينت الإطلالة بعقد ألماس واعتمدت ماكياج قوياً واختارت أن يكون شعرها منسدلا على جانبي كتفيها، ما أعطاها إطلالة أنيقة ومثيرة للغاية.



وتعتبر ياسمين صبري من النجمات التي لا تتخلى عن الرياضة، ولطالما شاركت متابعيها الأوقات التي تقضيها في الصالات الرياضية.



وهي تستعرض رشاقتها والحركات الصعبة التي تقوم بها بالإضافة إلى الملابس الرياضية المميزة التي تعتمدها وهي تمارس الرياضة.

ولاسيما وأنها لم تشارك في أي عمل تليفزيوني في شهر رمضان الماضي مما اثار الكثير من التساؤلات حول ذلك الغياب.42994964